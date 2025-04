‘Se não fosse Maria da Penha, eu ia moer você todinha’, ameaça ex

Um homem de 50 anos foi preso por invadir a casa da ex-companheira, estuprar a mulher e ameaçá-la de morte. O crime ocorreu em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (23/4). Ele descumpriu medida protetiva e impediu a vítima de encontrar o filho em comum.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) encontrou a mulher, de 43 anos, amedrontada em casa. Conforme o boletim de ocorrência, ela relatou que o ex-companheiro a abusou sexualmente depois de invadir a casa dela. Segundo a vítima, o homem entrou à força na residência diversas vezes, dormiu no quintal com uma faca e a ameaçou de morte em áudios.

Nos áudios compartilhados com a polícia, acessados pela reportagem, o homem afirma que, “se não fosse a Maria da Penha, ele ia moe-la todinha”. Ele diz ainda que a lei de proteção contra violência doméstica “livra a asinha” das vítimas, detalha as possíveis agressões que queria cometer e manda que ela saia da casa onde mora com o atual companheiro.

De acordo com o documento, a mulher também acusou o ex de impedir que ela se encontrasse com o filho deles. Segundo ela, o ex-companheiro pegou o filho em um final de semana de fevereiro e não o devolveu. Ainda de acordo com ela, a criança foi matriculada em uma creche sem autorização da mulher.

Depois das ameaças, o suspeito foi trabalhar normalmente. Os policiais o procuraram na empresa onde trabalha, e o chefe responsável informou que ele estava em horário de almoço. Ele foi encontrado em casa e foi preso por descumprimento de medida protetiva, ameaça, difamação e injúria racial. O caso segue com a Polícia Civil.