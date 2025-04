Tempo em BH: vai chover nesta quinta? (24)

A previsão meteorológica indica que Belo Horizonte terá mais um de frio leve. De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital pode registrar chuva com raios nesta quinta-feira (24).

Segundo o órgão municipal, o dia será de céu parcialmente nublado com chuvas a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 15,8°C e a máxima pode chegar a 28°C.

Minas

O tempo hoje fica instável também em outras partes de Minas Gerais. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o transporte de umidade que chega do mar em direção ao continente deixa o céu com nuvens nas regiões do Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

A intensificação das áreas de instabilidade na Região Centro-Oeste do país e a propagação em direção ao Sudeste do Brasil causam pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Oeste, Sul e Central de Minas.

Ainda de acordo com o Inmet, o dia será de céu claro com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Sul, Sudeste e Campos das Vertentes. Nas regiões Oeste, Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Metropolitana e Zona da Mata, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Já nas regiões do Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, o dia será de céu nublado. No Norte de Minas, céu parcialmente nublado.