Chuvas fora do comum em abril: qual é o fenômeno por trás disso?

Minas Gerais enfrenta um cenário climático atípico para o mês de abril. Um sistema de baixa pressão atmosférica, aliado a uma frente fria, causou chuvas intensas, ventos fortes e risco de granizo, afetando principalmente Belo Horizonte e a Região Metropolitana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, indicando perigo devido à previsão de chuvas entre 50 e 100 mm por dia e rajadas de vento que podem atingir até 100 km/h. O alerta atinge os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, com risco de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamento de rios.

De acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, a situação é incomum para esta época do ano, mas já ocorreu anteriormente. Ele explicou que uma chuva considerada forte acontece a partir de 50 mm em uma hora, o que equivale a 50 litros de água por metro quadrado.

Essa quantidade de água, dependendo do tempo em que a chuva ocorre, pode gerar enxurradas e alagamentos. Na manhã desta quarta-feira (16/4), Belo Horizonte registrou 75 mm de chuva em apenas três horas, e a previsão é que o volume de precipitação atinja 90 mm até o fim do dia, um indicativo da grande quantidade de água acumulada no solo.

A previsão é que a instabilidade atmosférica persista pelo menos até sexta-feira (19/4). Durante esse período, as chuvas continuam a atingir Belo Horizonte e as demais regiões de Minas Gerais. O meteorologista ainda destacou que, embora o volume de precipitação seja significativo, a intensidade das chuvas tende a reduzir no fim de semana, com uma tendência de diminuição da instabilidade atmosférica, o que deve resultar em menos chuva na capital mineira e Região Metropolitana.

Instabilidade persiste durante o feriado

A instabilidade se estenderá até o feriado de Semana Santa, com chuvas intensas e variação nas temperaturas.

Nesta quinta-feira (17/4), o céu ficará parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variarão entre 17°C e 27°C. Já na sexta-feira (18/4), a chuva será mais intensa à tarde, com temperaturas entre 18°C e 26°C.

No Sábado de Aleluia (19/4), a previsão é de chuvas moderadas, com variação térmica entre 17°C e 27°C. No Domingo de Páscoa (20/4), o céu ficará parcialmente nublado, com pancadas isoladas e temperaturas entre 17°C e 27°C.

Por fim, na segunda-feira (21/4), feriado de Tiradentes (21), o céu permanecerá nublado, com pequena chance de chuva. As temperaturas variam entre 17°C e 27°C, podendo chegar a 13°C no Sul de Minas e até 37°C no Norte do estado.

Alerta!

A Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para os riscos associados às chuvas intensas, como alagamentos, deslizamentos de terra e quedas de árvores. A orientação é que a população evite áreas de risco, não se abrigue sob árvores durante tempestades e não trafegue por ruas alagadas. Também é importante manter atenção em áreas de encostas e morros.

Caso haja qualquer sinal de rachaduras nas paredes das casas ou surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, a Defesa Civil orienta que o morador avise imediatamente o órgão. Durante as chuvas, a Defesa Civil recomenda que as pessoas não permaneçam em áreas abertas nem utilizem equipamentos elétricos em caso de raios, além de nunca se aproximarem de cabos elétricos rompidos. Para emergências, é essencial acionar o serviço de socorro, ligando para o número 199 ou 193.

A previsão é que a instabilidade atmosférica continue pelo menos até a próxima sexta-feira (19/4), reduzindo a intensidade das chuvas no final de semana e no início da próxima semana.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos