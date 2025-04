Carro bate em árvore, capota e motorista morre em rodovia estadual

Um motorista, de 54 anos de idade, morreu em um acidente de carro na noite dessa terça-feira (15/4), na MG-133, em Tabuleiro (MG), na Zona da Mata.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor do Jeep Compass perdeu o controle da direção, bateu contra uma árvore à margem da rodovia estadual e capotou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte do motorista no local do acidente. Os bombeiros retiraram o corpo de dentro do veículo depois do trabalho da perícia.

O corpo foi deixado com a funerária responsável. Os bombeiros ainda eliminaram o risco de derrapagem na pista.