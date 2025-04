Jovem envolvido com o tráfico é assassinado por dupla em moto

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um jovem, de 22 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (15/4), no bairro Jatobá IV, na Região do Barreiro de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia recebeu informações de que dois indivíduos em uma moto são os possíveis responsáveis pelo assassinato.

O garupa desembarcou no Beco Dois Bairro, fez diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, voltou para a moto e fugiu com o condutor no sentido bairro.

A companheira do jovem relatou aos militares que o homem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e comercializava entorpecentes na região da Vila Balik. Recentemente, a vítima recebeu ameaças de uma quadrilha rival.

O jovem tem passagens por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Dois celulares foram recolhidos pela perícia. O corpo foi removido e o caso será investigado.



