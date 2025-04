Briga entre irmãos termina com homem morto a facadas

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Uma mulher, de 41 anos, foi presa suspeita de esfaquear e matar o irmão, de 33, durante uma briga na noite dessa terça-feira (15/4), no bairro Pedra Azul, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, um outro irmão dos envolvidos e testemunha do crime afirmou que a vítima chegou em casa aparentando estar sob efeitos de entorpecentes e perguntou sobre a mulher. A vítima entrou no imóvel e começou a discutir com a irmã mais velha.

A testemunha afirmou que tentou intervir, mas os dois estavam com facas e não conseguiu afastá-los.

Questionada, a mulher afirmou que tem medida protetiva contra o irmão e que, na noite de ontem, ele entrou na casa dela com um pano enrolado na mão e começou a discutir sobre uma dívida que ele tinha com ela.

Ela já estava com uma faca na mão quando o irmão tentou atingi-la com um objeto que ela não conseguiu identificar e, para se defender, ela esfaqueou o irmão na lateral do corpo.

O homem morreu no local. A perícia foi acionada e a faca usada no crime foi apreendida. A mulher foi conduzida para a delegacia.