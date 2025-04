Empresa de ônibus terá que pagar multa de mais de R$ 200 mil

A Viação Pássaro Verde Ltda foi multada nesta terça-feira (15/4) pelo Procon-MG em R$ 212.095,92 por irregularidades nos serviços prestados. Segundo o órgão de defesa do consumidor, a empresa descumpriu repetidamente os horários e utilizou veículos em más condições em viagens entre Belo Horizonte e Santa Bárbara, na Região Central de Minas.

Durante a investigação, a 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte identificou, com base em documentos do DER-MG, atrasos frequentes nas viagens. A apuração também apontou que os veículos da empresa apresentavam condições precárias, principalmente no que diz respeito à segurança e à higiene.

O DER-MG chegou a autuar a Viação Pássaro Verde pelas irregularidades, que, segundo a apuração, continuaram ocorrendo. A empresa também teria se recusado a firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e uma Transação Administrativa (TA).

