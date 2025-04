Motociclista que transportava drogas morre ao bater em árvore em BH

Um motociclista, de 33 anos de idade, morreu ao bater a moto contra uma árvore no bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (15/4).

O acidente aconteceu na altura do número 1.330 da rua Araguari. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima morreu por causa do impacto da moto contra a árvore.

Durante o atendimento à ocorrência, a polícia encontrou no baú da motocicleta envolvida no acidente 20 tabletes, duas buchas e meia barra de maconha, uma porção de cocaína e mais de R$ 6 mil em dinheiro.

A vítima não estava com documentos. A mãe e uma prima do motociclista foram ao local do acidente e identificaram a vítima do acidente.

A moto e o material foram apreendidos. A perícia foi acionada e o corpo, recolhido.