Idoso é preso suspeito de estuprar sobrinho-neto de 8 anos

Um homem, de 66 anos, foi preso nessa quarta-feira (9/4) suspeito de cometer estupro de vulnerável em São José do Divino (MG), no Vale do Mucuri. A vítima é uma criança de oito anos, sobrinho-neto do suspeito.

Segundo o delegado Fernando Henrique Rodrigues Varella, o crime ocorreu nos dias 29 e 30 de março deste ano, na zona rural de São José do Divino. A polícia teve conhecimento do crime depois de uma denúncia feita pela mãe da vítima.

Segundo ela, houve uma mudança de comportamento do filho e, em uma conversa, o menino contou o estupro. A mulher detalhou ainda que o relato da criança foi interrompido diversas vezes pelo choro dele ao se recordar do crime.

A mãe, então, procurou a Polícia Civil em Itambacuri e o inquérito policial foi instaurado para início das investigações. O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) atestou as lesões provocadas na vítima.

O delegado solicitou à Justiça a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida e cumprida nessa quarta-feira. O idoso foi levado para o sistema prisional.