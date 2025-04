Reforma em pontes da MG-214 interdita rodovia de Minas

A reforma de três pontes na MG-214 vai interditar o trecho da rodovia entre Itamarandiba e Senador Modestino Gonçalves, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a partir desta quinta-feira (24). De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagens (DER-MG), a via ficará bloqueada até o dia 3 de maio.

Segundo o departamento, as estruturas que receberão as melhorias ficam nos quilômetros 71,4, sobre o rio São Domingos; KM 72, sobre o rio Olaria, e km 74, sobre o rio Veneno. O trecho estará sinalizado e o DER-MG pede atenção aos condutores durante os deslocamentos na região.

A rota alternativa para quem estiver em Itamarandiba é seguir pela MGC-451, passando por Carbonita e acessar a MGC-367, sentido Diamantina, e depois entrar na MG-214, para São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves.