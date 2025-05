Procuram-se calopsita e dono: família busca ave que fugiu e acha outra

A calopsita de estimação da família da advogada Gabriella Sallit, de 45 anos, fugiu do apartamento na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã dessa segunda-feira (5/5). Os tutores de Amora criaram uma campanha para encontrá-la. Durante a busca, que está sendo divulgada por cartazes e até carro de som, Gabriella foi acionada por uma pessoa que havia encontrado a calopsita, mas, quando foi pegá-la, viu que não era o bichinho da família. Agora, a advogada e os quatro filhos buscam pelo animal de estimação e pelo dono da ave encontrada.

Gabriella conta que estava limpando a gaiola quando a calopsita Amora, que é toda branca e tem uma mancha rosa nas asas, a bicou e fugiu em voo rasante. A fuga do apartamento, localizado na Avenida Brasil, ocorreu entre 7h30 e 8h de segunda. A família pede que, se alguém vir ou encontrar Amora, entre em contato com o número de Gabriella: (31) 98833-8280.

A advogada foi pega de surpresa, porque costuma aparar as asas da ave, assim como as da outra calopsita que tem. A marcação rosa que Amora tem foi feita pela família para diferenciá-la da outra, que é igual, e pode ser um facilitador para identificar o animal caso alguém o encontre. Gabriella conta que a calopsita que vivia com Amora ficou sem comer desde que ela fugiu, o que aumentou a preocupação da família.

A tutora conta que os quatro filhos, de 6, 8, 11 e 13 anos, estão arrasados com o desaparecimento do bichinho de estimação. No Instagram criado pela família para divulgar a busca por Amora, foram publicados vídeos das crianças contando o ocorrido e pedindo ajuda para encontrar a calopsita.

Engano

Moradora da Savassi procura por dono de ave que está sob sua tutela Arquivo pessoal

No fim da tarde dessa segunda, Gabriella Sallit conta que recebeu um telefonema dizendo que a calopsita havia sido encontrada em um local próximo da casa dela. No entanto, quando chegou para buscar o animal, a advogada viu que não era Amora, mas outra calopsita. Agora, ela procura também o dono do animal encontrado, que está sob sua tutela.

