Casas pegam fogo em Belo Horizonte

Duas casas foram tomadas pelas chamas na noite dessa terça-feira (6/5) na Região Nordeste de Belo Horizonte. No bairro São Gabriel, o fogo pode ter começado em um amontoado de madeiras, enquanto, no bairro Goiânia, moradores do entorno não souberam identificar a causa do incêndio. Um terceiro incêndio em residência também foi registrado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Santa Luzia.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para as ocorrências por volta das 20h. No bairro São Gabriel, as chamas tomaram uma casa na Rua Paritins. Segundo o solicitante, mesmo que o fogo estivesse concentrado em um endereço, havia o risco das chamas passarem para as casas vizinhas.

Foi necessário o empenho de duas viaturas para o combate às chamas, que tiveram o foco em um amontoado de madeira. Não há informações sobre feridos.

Já no bairro Goiânia, uma moradia na Rua Virgínia Maria de Jesus foi atingida pelas chamas. A casa aparentava estar abandonada e os vizinhos não souberam dizer o que pode ter causado o incêndio.

Segundo os bombeiros, as chamas altas causaram o desprendimento do telhado, mas nenhuma pessoa se feriu. Três viaturas se mobilizaram para o controle das chamas e a casa precisou ser interditada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Terceiro chamado

Os bombeiros atenderam a um terceiro incêndio em residência durante a noite de terça-feira na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O foco do incêndio foi em uma casa da Rua Canadá, no bairro Industrial Americano, em Santa Luzia. Não há informações sobre feridos.