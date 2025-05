Mulher é morta a facadas por ex-companheiro dentro do banheiro de casa

Uma mulher de 27 anos foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro, de 32, durante uma discussão na madrugada deste sábado (3/5) em Matipó, na Zona da Mata mineira.

Segundo a Polícia Militar, durante uma discussão, o suspeito atacou a vítima com uma faca. A mulher foi encontrada morta no interior do banheiro da casa com o corpo todo ensanguentado. A perícia foi acionada e constatou nove perfurações no tórax e duas perfurações no pescoço da vítima.

A irmã do suspeito contou aos militares que estava na rua com o irmão quando chamou um taxista para irem até a casa da vítima. Na residência da mulher, o homem abriu o portão com as chaves e entrou no imóvel.



No local, o ex-casal começou a usar cocaína. Em determinado momento, a vítima foi até o banheiro e o suspeito a seguiu. A testemunha escutou uma discussão e, instantes depois, o irmão a chamou para irem embora.

Desconfiada, a mulher foi até o banheiro e encontrou a ex-cunhada caída e ensanguentada. O suspeito do crime fugiu.

De acordo com o registro policial, os dois tinham um filho de 6 anos e estavam separados. O relacionamento do ex-casal era instável e a PM encontrou diversos registros de ameaça, agressão, lesão corporal e furto com o suspeito do feminicídio como autor e a mulher como vítima.

O suspeito foi localizado no início da manhã de hoje pela polícia durante diligências. Ele foi encontrado dormindo na casa de um parente.



Aos militares, o homem confessou o assassinato e disse que matou a ex-companheira porque ela havia o ameaçado de morte. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil.