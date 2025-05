Caminhoneiro morre ao ser arremessado para fora do veículo em capotamento

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um caminhoneiro, de 27 anos, morreu ao ser arremessado para fora do veículo em um capotamento na noite dessa sexta-feira (2/5), na BR-491, próximo a Alfenas, no Sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no quilômetro 213 da rodovia no sentido centro de Alfenas. O caminhão capotou na pista, parou sobre uma ponte e ficou atravessado na via.

Na dinâmica do capotamento, o motorista foi arremessado para fora do veículo e caiu em uma área de mata fechada embaixo da ponte.

Os bombeiros tiveram dificuldade para acessar a área onde estava o motorista devido ao forte declive e à vegetação densa. Ele foi encontrado pelos militares já sem vida.

O passageiro do caminhão sofreu ferimentos leves e foi atendido pela equipe da concessionária da rodovia.

A polícia fez a sinalização e o controle do tráfego da rodovia, que ficou interditada por mais de duas horas para o trabalho de resgate e perícia.