MG: mulher é presa em joalheria ao ser flagrada furtando R$ 21 mil em joias

A Polícia Militar informou nesta quinta-feira (8/5) que uma mulher de 35 anos foi presa em Ipatinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, depois de ser apontada como a responsável pelo furto de um par de brincos e uma pulseira de ouro avaliados em pouco mais de R$ 21 mil. A prisão aconteceu na última terça-feira (6/5).

Segundo a Polícia Militar da cidade, a mulher entrou na loja, localizada no Bairro Canaã, e se identificou como uma cliente interessada em presentear uma sobrinha.

O proprietário da joalheria relatou que, por meio das câmeras de segurança, flagrou a mulher furtando as joias no momento em que se aproveitou da ausência momentânea da funcionária. Ela foi contida dentro do estabelecimento até a chegada da polícia.

Aos militares, ela falou que estava hospedada em um hotel no centro da cidade. Lá, os policiais encontraram mais joias de vários tipos e balanças de precisão, o que, conforme as autoridades, indica a prática reiterada de furtos. Uma funcionária do hotel acompanhou as buscas.

A mulher foi levada à delegacia da Polícia Civil. Todos os materiais encontrados foram apreendidos.

