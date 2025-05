Mãe que matou homem por suposto assédio à filha perde direito à domiciliar

A Justiça revogou a prisão domiciliar de Erica Pereira da Silveira Vicente, de 42 anos, que confessou ter assassinado a facadas e pauladas Everton Amaro da Silva, de 47, no Conjunto Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, na madrugada de 11 de abril. A mulher alegou que cometeu o crime após flagrar o homem, com quem tinha um relacionamento, assediando sua filha, de 11.

Erica Pereira deu entrada no sistema prisional nessa quarta-feira (7/5) após a juíza Ana Carolina Rauen Lopes de Souza, do 1º Tribunal do Júri da capital, decretar a prisão preventiva no dia anterior. Ela havia sido presa no dia do crime, mas passou por audiência de custódia e obteve prisão domiciliar no dia seguinte. Entre outros pontos, o fato de Erica ter uma filha pequena foi usado como justificativa para o benefício.

No entanto, a Justiça reavaliou a concessão da prisão em domicílio após um pedido de revisão impetrado pelo Ministério Público (MPMG). O órgão justificou que Erica demonstrou “elevado grau de frieza, uma vez que a vítima teria sido atacada de forma súbita e violenta, enquanto dormia, sem qualquer chance de defesa, com posterior mutilação (do órgão genital) e suposta ocultação do cadáver mediante incineração, o que revela um agir premeditado, cruel e incompatível com a concessão de benefícios cautelares mais brandos”.

O dia do crime

A Polícia Militar foi acionada por moradores da região que viram Erica e um jovem jogarem um corpo em uma área de mata. No local, os militares encontraram a vítima carbonizada, com os órgãos internos para fora do corpo. Perto do corpo, havia um rastro de sangue que levou os militares à casa da mulher.

Conforme o boletim de ocorrência, Erica atendeu os policiais e assumiu o homicídio. Ela contou que viveu um relacionamento com Everton, mas recentemente desconfiou que ele “tentava seduzir” sua filha. Essa suspeita, segundo ela, surgiu depois de flagrar mensagens enviadas via aplicativo pelo companheiro à criança.

Erica relatou aos militares que, no dia do crime, o homem chegou em casa drogado, como de costume, e alisou a menina, que estava deitada no próprio quarto. A mulher fingiu que não percebeu e chamou a vítima para tomar uma cerveja na sala. No copo do homem, porém, ela colocou um remédio para dormir, e o homem bebeu.

Erica relatou ter mantido relações sexuais com a vítima para “facilitar” o crime e, assim que ele pegou no sono, o golpeou com uma faca várias vezes. Em seguida, ela o acertou na cabeça com um pedaço de madeira, também várias vezes. Ainda conforme o relato, Erica pediu ajuda a um adolescente para desovar o corpo. A dupla, então, levou o cadáver para uma área de mata, onde o jovem auxiliou a mulher a cortar o órgão genital e colocá-lo na boca do homem, antes de atear fogo no corpo.

Segundo a Polícia Militar, uma tia da criança contou que a menina não foi abusada sexualmente pelo homem, mas confirmou o assédio durante a noite relatado pela mãe da menina.

Na ocasião, o adolescente e seu comparsa no crime ainda não haviam sido localizados. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para uma atualização e aguarda retorno.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia