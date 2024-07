Um esgoto a céu aberto na Rua Niquelina, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, se mantém há dias e preocupa moradores da Região Leste da capital mineira.



Leila Alves, dona do Restaurante das Meninas, afirma que o problema começou logo no início do mês, no dia 1º de julho. Ela conta que é um incômodo muito grande, a água do esgoto corre desde o Sacolão Center até a divisa da Niquelina com a Rua Santa Luzia.





“É uma carniça que não tem quem suporte. O meu restaurante é bem no meio de onde a água escorre, atrapalha demais, afasta os clientes”, comenta.

Ela ressaltou que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) já foi ao local inúmeras vezes, mas o problema nunca é resolvido. Leila confirmou, ainda, que nesta quarta-feira (17/7) a Copasa, inclusive, visitou a região pela manhã, mas, novamente, nada foi feito.

A reportagem procurou a companhia, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.