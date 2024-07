De acordo com a concessionária que administra o local, o acidente causou um congestionamento de 2 km no sentido São Paulo

A BR-381, na altura do km 528, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi liberada depois que um ônibus metropolitano e uma carreta cegonheira colidiram na manhã desta quarta-feira (17/7).





A pista sentido São Paulo chegou a ficar quatro horas bloqueada e houve registro de dois quilômetros de congestionamento. A dinâmica do acidente não foi informada.





Entre as vítimas, 21 tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para unidades de saúde da região, outras 15 recusaram atendimento médico.





De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho da rodovia, as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Regional de Betim, Unidade de Pronto Atendimento do mesmo município, além da Unidade de Pronto Atendimento de Brumadinho.