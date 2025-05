Vídeo: mulheres e adolescente são feridos durante abordagem policial em BH

Uma abordagem policial na noite de domingo (25/5) terminou em violência na Vila Pinho, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. Um vídeo gravado por uma testemunha que circula entre os moradores da região mostra agressões dos policiais com tapas e tiros de bala de borracha contra duas mulheres e um adolescente, que ficaram feridos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar como um caso de resistência.

Nas imagens, é possível ver as duas mulheres sendo empurradas pelos agentes. Uma delas também é agredida com um soco no rosto. Na sequência, o trio é alvo de disparos de balas de borracha. O adolescente foi atingido no peito e as mulheres nas regiões da barriga e nádegas.

O boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), porém, não descreve as agressões e o caso é caracterizado como resistência. Segundo os registros, os militares patrulhavam a Rua José Roberto Fraga quando viram dois jovens, de 18 e 15 anos, parados ao lado de uma moto que estava caída no chão.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os jovens se afastaram da moto mas foram questionados pelos militares. Conforme os registros, eles desobedeceram à ordem de busca pessoal e falaram que eram trabalhadores e que não tinham nada a ver com a moto.

Os jovens gritaram por socorro, o que chamou a atenção dos moradores do aglomerado. Eles foram alcançados pelos policiais mas, segundo a PM, o local estava com muita aglomeração de pessoas que tentavam atrapalhar o trabalho policial e investir contra os agentes. Por esse motivo, conforme o B.O., os militares utilizaram balas de borracha e dispersaram a multidão.

Aos militares, os jovens relataram que pegaram a moto emprestada de um amigo do lava jato e não tinham habilitação. Eles estavam realizando "grau", empinando a moto, e naquele momento desequilibraram e caíram. Ainda segundo os jovens, a fuga ocorreu por medo de serem presos e perderem o veículo.

Os militares verificaram a placa da moto e constataram que não havia irregularidade. O veículo foi deixado estacionado no local. Os adolescentes foram encaminhados até a UPA Barreiro e, na sequência, apreendidos.

A reportagem entrou em contato com o Comando de Policiamento da Capital (CPC) e o batalhão responsável pela abordagem para esclarecimentos sobre a ação e aguarda retorno.

Com Isabella Alvim/TV Alterosa