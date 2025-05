Corpo é encontrado carbonizado e com mãos amarradas na BR-040

O corpo de uma pessoa ainda não identificada foi encontrado carbonizado e preso no banco de trás de um carro, às margens da BR-040. O caso aconteceu em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (26/5).

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada depois que uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou um Volkswagen Gol com o corpo, às 19h23. Conforme o boletim de ocorrência, o veículo estava na altura do quilômetro 492 da via, no sentido Sete Lagoas.

A perícia compareceu à cena e o perito confirmou se tratar de um caso de homicídio. Segundo ele, a vítima, com idade aproximada de 29 anos, possivelmente teve as mãos amarradas, foi colocada dentro do Gol e, em seguida, o veículo foi incendiado.

Ainda de acordo com a perícia, não foi possível identificar o sexo da vítima devido ao estado do corpo. Próximo ao carro, no chão, também estava uma das placas de identificação do veículo.

O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames. Já o veículo foi removido ao pátio credenciado de Esmeraldas. As investigações seguem com a Polícia Civil.