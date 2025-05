Anel Rodoviário em BH: veículo pega fogo durante horário de pico

Um veículo pegou fogo no Anel Rodoviário, na altura do viaduto da Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (26/5).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o veículo, similar a uma van comercial, em chamas na faixa da direita , por volta das 7h20, no sentido norte da via.

No flagrante, a pista não estava sinalizada. Em meio ao grande fluxo de veículos no horário de pico, os motoristas desviavam para as faixas da esquerda e central.

O carro foi consumido pelas chamas Reprodução/Redes sociais

Ainda não há informações sobre vítimas ou a causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar de Minas Gerais não foram acionados para a ocorrência.

