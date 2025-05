MG: carreta carregada com água de coco pega fogo na BR-251

Uma carreta-baú carregada com água de coco pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (19/5), no KM 381 da BR-251, próxima à comunidade Vale das Cancelas, em Grão Mogol, no Norte de Minas.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado por volta das 5h40 e controlou o incêndio em cerca de 40 minutos. Apesar da proporção das chamas, não houve vítimas nem interrupção no trânsito.

De acordo com os bombeiros do 7º Batalhão, com sede em Francisco Sá, o veículo seguia de Fortaleza (CE) para o Paraná (PR) quando parou no acostamento, já em chamas.

O motorista, que não se feriu, não soube informar as causas do incêndio. A carga foi completamente destruída, assim como o baú da carreta, ambos consumidos pelo fogo.

Foram utilizados aproximadamente 4 mil litros de água para conter o fogo. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e assumiu a ocorrência junto ao condutor. Não houve registro de vítimas nem interrupção do fluxo de trânsito.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata