MG: homem mata ex a facadas, deixa filha com a cunhada e se entrega

Uma mulher, identificada como Núbia Caldas Santos, de 23 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, de 33, na manhã desta segunda-feira (26/5), em Monte Belo, no Sul de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Militar (PMMG), o homem confessou o crime ao se apresentar ao quartel da cidade. Na ocasião, ele teria dito que “fez besteira”, narra o boletim de ocorrência.

Antes da confissão, o homem deixou a filha de 7 anos do casal com familiares. Em nota, a Polícia Civil (PCMG) informou que, “conforme levantamentos preliminares”, a criança pode ter presenciado a execução da mãe.

Em diligências no imóvel onde Núbia foi morta, os militares a encontraram caída no chão de um dos quartos, onde havia grande quantidade de sangue, inclusive sobre a cama.

O ex-companheiro da vítima, a princípio, não estava lidando bem com o fim do relacionamento. O casal havia se separado há cerca de dois meses. Ele, no entanto, alegou que teve uma crise de ciúme ao identificar conversas de Núbia com outros dois homens no Instagram.

Ele havia chegado à cidade para trabalhar em uma colheita de café, quando ficou hospedado em um chalé, mas, atualmente, estava há alguns dias no apartamento da vítima.

Por volta das 6h desta segunda-feira, o suspeito disse que foi à cozinha, pegou uma faca de aproximadamente 20 centímetros de lâmina, retornou ao quarto em que a ex dormia e atacou. Em seguida, pegou a filha, que estava em outro quarto, e a deixou na casa de sua cunhada.

Depois da confissão no quartel, o homem foi levado à delegacia da Polícia Civil, onde a prisão foi ratificada. O ex-companheiro de Núbia está custodiado no Presídio de Guaranésia. A investigação prossegue.