Homem que matou companheira grávida e enteada com machado é condenado

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi condenado a 72 anos de prisão pelo assassinato da companheira grávida e da enteada, de 15 anos. O duplo feminicídio aconteceu no Córrego dos Eliotas, na Zona Rural de Simonésia (MG), na Zona da Mata, em 1º de agosto de 2023.

A sentença foi divulgada pela assessoria do Ministério Público nesta sexta-feira (23/5). A data do julgamento não foi informada.

De acordo com a denúncia, o duplo feminicídio foi praticado com emprego de meio cruel, por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Ambas foram mortas com golpes de machado. A mulher estava com quatro meses de gestação. O feto também morreu.

O crime, segundo informou o MPMG, decorreu do “inconformismo com o término do relacionamento”.

“Durante o julgamento, os jurados reconheceram a autoria, a materialidade e as quatro qualificadoras constantes na denúncia do MPMG (feminicídio, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) em relação a cada um dos crimes, além do aborto do feto da vítima”, informou o Ministério Público.

Em relação à pena total aplicada, a Justiça determinou 36 anos de reclusão pela morte da companheira grávida e mais 32 anos pelo assassinato da enteada adolescente. O restante, quatro anos, levou em conta a morte do feto.