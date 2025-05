Uberaba assina acordo para investimento de R$ 7,8 bi em hidrogênio verde

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (PSD), assinou nesta quinta-feira (22/5) em Roterdã, na Holanda, durante o World Hydrogen Summit 2025, contrato do maior investimento privado já recebido pelo município.

O contrato oficializou a instalação de planta industrial de hidrogênio e amônia verdes em Uberaba, com investimento de R$ 7,8 bilhões e expectativa de gerar cerca de mil empregos diretos.

No final de novembro do ano passado, a prefeitura já havia anunciado que as obras da primeira fábrica de fertilizantes nitrogenados do Brasil a utilizar 'hidrogênio verde' vão começar ainda em 2025. Esta será a primeira planta em operação no Sudeste e a quarta no Brasil.

O hidrogênio e a amônia são considerados verdes porque são produzidos de forma sustentável, a partir de fontes renováveis, como a energia solar e eólica. Os produtos são aplicados na produção de fertilizantes e geração de energia.

Segundo a Prefeitura de Uberaba, a iniciativa será liderada pela H2Brazil, empresa com experiência em projetos de transição energética na Europa. O projeto da H2Brazil é uma parceria entre os governos do Brasil e de Portugal, com coordenação da agência alemã GIZ e apoio do Ministério das Minas e Energia (MME), Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e ApexBrasil.

"A planta será instalada na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Uberaba e terá capacidade de gerar até 820 MW até 2030, produzindo anualmente 124 mil toneladas de hidrogênio e 689 mil toneladas de amônia verdes", destacou a Prefeitura de Uberaba.

A prefeita Elisa Araújo destacou, em publicação no Instagram, que o hidrogênio verde significa desenvolvimento sustentável, inovação e geração de empregos com salários acima da média de mercado. "A chamada energia verde, que não polui, pode mover carros, navios, indústrias e até ajudar na produção de alimentos no campo por meio da ampliação do mercado de fertilizantes", destacou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elisa Arau?jo (@elisauberaba)

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Celso Neto, que acompanha a prefeita na Holanda, destacou o papel do hidrogênio e da amônia verdes na agenda climática e na segurança alimentar global: "Esse é um caminho viável para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e promover uma agricultura mais independente e sustentável."

O CEO da H2Brazil, Pedro Caçorino, assegurou que as obras para instalação da usina em Uberaba devem começar entre o fim de 2025 e início de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Caçorino ressalta que o Brasil tem uma vantagem estratégica no cenário global da transição energética: "O que realmente nos diferencia é a abundância de fontes renováveis. Com excelente potencial solar e eólico, além de uma matriz elétrica predominantemente verde, o país está apto a produzir hidrogênio verde com preços extremamente competitivos no mercado internacional", complementou.