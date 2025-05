Por dívida de R$ 100, adolescente ameaça colega de trabalho e é detido

Um adolescente foi detido por ameaçar de morte a colega de trabalho que lhe cobrou o pagamento de uma dívida de R$ 100, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nesta quinta-feira (22/5). Mensagens comprovam a ameaça. O detalhe é que o jovem acusou a credora de agressão e ela também foi levada para a delegacia.



Ambos trabalham em um supermercado no Bairro Cônego Getúlio. A credora, que tem 18 anos, teria emprestado um cartão de crédito para que o colega fizesse uma compra no mês de abril. A promessa era de pagamento até 12 de maio.



Como a dívida não foi quitada, a jovem passou a cobrar o adolescente, que tem 16 anos. A última tentativa de receber foi nessa quinta, quando ela mandou mensagens para ele.



Entre as respostas, ele disse "vai tomar é bala, sua safada", como mostram o print de parte do diálogo. A Polícia Militar foi chamada.



Durante o atendimento, os policiais também receberam a informação de que, em uma briga dentro do local de trabalho, a acusadora teria batida no rosto do rapaz. Uma testemunha, inclusive, confirmou que isso havia ocorrido.



Ambos foram levados pela Polícia Militar. Ele, por ato infracional análogo ao crime de ameaça, sendo acompanhado pela mãe. Ela, por agressão.