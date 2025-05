BH: idoso morre ao tentar atravessar viaduto no Anel Rodoviário

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 63 anos morreu nesta segunda-feira (26/5) ao ser atropelado por um carro no Anel Rodoviário. O acidente aconteceu no viaduto sobre a Avenida Cristiano Machado, perto da Estação São Gabriel, na Região Nordeste de BH, no fim da tarde.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a vítima tentou atravessar o viaduto, mas acabou sendo atingida pelo automóvel, na altura do KM 461.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o médico responsável que integrava a equipe confirmou a morte ainda no local.

O motorista do carro não ficou ferido. Ele foi ouvido e liberado depois de ser submetido ao teste do bafômetro, que não apontou ingestão de bebida alcoólica.

As duas faixas no sentido Vitória ficaram interditadas das 17h40 às 19h45, o que causou uma fila de veículos de aproximadamente quatro quilômetros.