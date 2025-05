Bombeiros encontram corpo carbonizado em casa incendiada

Uma pessoa, que ainda não foi identificada, morreu carbonizada em um incêndio em uma casa no Bairro Nossa Senhora das Graças, em Pará de Minas, na Região Central de Minas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas no final da tarde desse domingo (25/5). Os militares encontraram o incêndio com grandes proporções e relatos de que havia uma pessoa no interior do imóvel.

Durante a ação de combate às chamas, a vítima foi encontrada carbonizada no interior da residência.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o controle do fogo e preservação da cena até a chegada da perícia da Polícia Civil, que vai identificar a vítima.



