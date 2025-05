BH: quase 6 mil se vacinaram contra a gripe em um único sábado

Quase seis mil moradores de Belo Horizonte aproveitaram o sábado (24/5) para se vacinar contra a gripe. Ao todo, foram aplicadas 5.844 doses em oito pontos estratégicos espalhados pela cidade, como praças, shoppings, parques e estações de ônibus. A ação integra o esforço da prefeitura para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população neste período de sazonalidade respiratória.

O local com maior movimento foi o Parque Aggeo Pio Sobrinho, na Regional Oeste, que, sozinho, contabilizou 1.173 aplicações, cerca de 20% do total administrado no sábado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a escolha por locais de grande circulação e de lazer aos fins de semana é uma estratégia certeira. “Estamos oportunizando a vacinação de quem ainda não se imunizou contra a gripe e temos acertado em variar os locais de aplicação, especialmente aos sábados, já que algumas pessoas não trabalham e podem levar toda a família", destacou Thaysa Drummond, subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde.

Ainda assim, o desafio é grande. A campanha de vacinação contra a gripe na capital já dura mais de um mês, iniciada antes mesmo da data recomendada pelo Ministério da Saúde, mas a adesão está longe da meta de 90% de cobertura vacinal. O índice atual nem sequer alcançou a metade desse percentual.

"Considerando o público-alvo, que seriam idosos, gestantes e crianças até seis anos de idade, a cobertura está baixíssima", alertou Thaysa, ao conversar com a imprensa no sábado.

Além da vacinação, o sábado também foi marcado por atendimentos a quem apresentou sintomas de doenças respiratórias. O Centro de Saúde Rio Branco, que funcionou das 7h às 19h, recebeu 71 usuários em busca de cuidados médicos e ainda aplicou 565 doses da vacina contra a gripe, entre 8h e 17h.

Essas ações fazem parte do Plano de Enfrentamento às Doenças Respiratórias, que está sendo implementado de forma gradativa, conforme o cenário epidemiológico e assistencial da cidade. Até 22 de maio, quase 15 mil pessoas foram atendidas nas unidades de saúde da capital com sintomas de doenças respiratórias. A ampliação do acesso à vacina é uma das principais frentes da prefeitura, que seguirá com atividades itinerantes nos próximos dias.

Já nesta segunda-feira (26/5), entre 7h e 18h, uma equipe de vacinação estará disponível na Estação Central do Metrô BH. Na terça (27/5), a ação segue para a Estação Vilarinho, das 9h às 17h30. O imunizante continua disponível durante a semana nos 153 centros de saúde da cidade, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em postos extras. A orientação é que a população consulte horários e endereços pelo portal oficial da prefeitura.

Nova unidade de saúde reforça a estrutura pública

Enquanto avança com o reforço na vacinação, Belo Horizonte também celebra um incremento na sua rede assistencial. Na manhã desta segunda, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) entregou a nova sede do Centro de Saúde do Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova. A unidade é a 54ª reconstruída por meio de Parceria Público-Privada (PPP), modelo que delega à iniciativa privada as obras, os serviços não assistenciais e a manutenção, enquanto a prestação direta do atendimento segue integralmente sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O número de consultórios na nova unidade passou de 14 para 17, que também conta com espaços para atendimentos odontológicos, salas de espera, triagem, procedimentos, curativo, coleta, vacina, farmácia, área de Zoonoses e setores administrativos.

O centro de saúde reúne o trabalho de cinco equipes de Saúde da Família, três equipes de Saúde Bucal, além de ginecologista, clínico de apoio, psiquiatra e pediatra. A obra foi iniciada em maio de 2024 e consumiu R$ 12 milhões em investimentos.

O prefeito de BH também assinou nesta segunda uma ordem de serviço para a construção e reforma de outros três centros de saúde, que seguirão o mesmo padrão do recém-inaugurado no Céu Azul. “A gente vai buscando os pontos de mais carência da cidade para colocar esses equipamentos novos, modernos, bonitos para poder atender as pessoas”, disse.