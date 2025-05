BH: mais de 500 pessoas são vacinadas contra a gripe em campanha do metrô

O metrô de Belo Horizonte realizou uma campanha de vacinação contra gripe nesta quarta-feira (21/5). Os imunizantes foram oferecidos na Estação Santa Efigênia, na Região Leste da capital, das 9h às 16h. De acordo com a Metrô BH, foram aplicadas 556 doses. Participaram da campanha pessoas a partir de seis meses de idade que apresentassem o documento de identificação com foto, CPF e o cartão de vacina.

“É uma ação inédita junto à Prefeitura de Belo Horizonte e Secretaria de Saúde em que a gente oferta aos usuários, na Estação Santa Efigênia, a imunização. A adesão está boa, já temos cerca de 100 doses aplicadas”, contou Frank Ferreira, gerente de operações da MetrôBH, durante a tarde. Segundo ele, a estação recebe cerca de 8 mil usuários por dia.

Selma Ribeiro disse que estava passando pela estação e aproveitou para se vacinar. “Estou indo para o trabalho e resolvi passar aqui. Podendo evitar (a gripe), é melhor.” Ela conta que alguns sobrinhos e a filha ficaram doentes recentemente. “Meu neto também estava gripado por esses dias. Os postos de saúde estão lotados e não quero parar lá", conta.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, até o momento já foram aplicadas mais de 571 mil doses de vacina. Desse total, cerca de 283 mil foram administradas nos grupos definidos pelo Ministério da Saúde para cálculo de cobertura vacinal, que são as crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias (22,8%), idosos com 60 anos ou mais (49,2%) e gestantes (22,9%).

A capital mineira alcançou 42,4% de cobertura, sendo que a meta é 90%. As doses que a rede SUS-BH oferta são trivalentes, ou seja, protegem contra influenza A (H1N1 e H3N2) e influenza B.

Vacinação em todas as regionais

As doses de vacina contra a gripe estão disponíveis nos 153 centros de saúde da capital, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em postos extras. Os endereços podem ser consultados no portal da Prefeitura.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia