Homem que atirou em família e matou homem é preso em Uberlândia

Um suspeito de atirar contra uma família e matar o pai no fim de 2024 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi preso pela Polícia Civil (PCMG) nesta quarta-feira (21/5). Outro homem também é procurado pelo crime, motivado por vingança. Uma criança de cinco anos estava no mesmo carro que foi alvo dos atiradores. Eles procuravam pelo motorista, que morreu no local.



O crime aconteceu em novembro do ano passado, quando a família chegava ao condomínio onde mora, no Bairro Pacaembu, Zona Norte da cidade. Estavam no carro, a vítima principal, Diego Liberato Medeiros, de 38 anos, a esposa dele e dois filhos. Eles voltavam de uma festa.



A família foi abordada por dois homens, que atiraram e não só acertaram o alvo, mas também a esposa dele, que ficou ferida em uma das pernas. Medeiros chegou a correr, mas foi alcançado e baleado até a morte. Os homens fugiram.



A morte foi uma vingança, que teria como base uma briga com os suspeitos, um mês antes do homicídio, em um bar do Bairro Osvaldo Rezende, em Uberlândia.



O suspeito tem 57 anos e foi preso no Bairro Jardim Holanda. Ele pode ter ligação com outro homicídio no Estado de Pernambuco.