Homem é morto e namorada alvejada em Uberlândia

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

As polícias Civil e Militar, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, ainda não têm pistas de dois homens suspeitos de matar um indivíduo de 27 anos a tiros e ferir uma mulher, em frente a uma lanchonete, no Bairro Residencial Integração, na noite de quarta-feira (23/4).

As imagens do crime foram gravadas por uma câmera de segurança, no entanto, os criminosos estariam de capacete, o que impediu a identificação.

Segundo o boletim de ocorrências (BO) da Polícia Militar, as vítimas estavam saindo da lanchonete, quando, de repente, surgiu uma motocicleta com dois homens e um deles desceu e atirou em direção ao casal.

Imagens da câmera de segurança mostram que a vítima havia acabado de subir na motocicleta, quando o homem saltou da moto em sua direção e começou a atirar. Na tentativa de fugir, ele acabou caindo. Ainda no chão, foi chutado pelo autor.

A mulher, namorada da vítima, ficou caída no chão. Ela recebeu um tiro na mão esquerda, no entanto, segundo a PM, demonstrava estar em estado de choque, quando foi levada para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia.