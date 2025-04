No hospital, vítima reconhece um dos que tentaram matá-lo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Hospital Municipal de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Na enfermaria, um homem baleado, M. A. L. S., de 21 anos, vítima de uma tentativa de homicídio, com ferimentos de raspão nos braços e pernas.

De repente, entram policiais militares, trazendo um homem algemado, que tinha sido preso. Ele seria examinado, como de praxe, antes de ser levado para a delegacia. Só que o homem ferido o reconheceu como sendo um dos que tentaram matá-lo.

A tentativa de homicídio ocorreu na terça-feira (22/4). M. A. L. S. contou aos policiais militares, que estava numa rua do Bairro Vila Rica, quando chegaram dois homens numa motocicleta escura. O garupa desceu e começou a atirar nele, que foi atingido.

M. A. L. S. procurou se esconder atrás de uma árvore; depois, correu por um beco, mesmo ferido e escapou de ser morto. Foi socorrido e levado para o Hospital Municipal.

A partir das informações sobre os agressores, policiais militares iniciaram uma busca na região do crime. Ao chegarem ao Bairro Ferola, estranharam a movimentação numa casa, que na verdade, é uma “boca de fumo”, onde se vendem drogas.

Para não chamar a atenção, os militares somente passaram em frente à casa e deram a volta no quarteirão, retornando à residência. Ao ver a aproximação da viatura, um homem saiu correndo, os policiais o perseguiram e conseguiram prendê-lo.

Trata-se de G. H. S., de 30 anos. Na casa, policiais encontraram uma submetralhadora, seis pinos de cocaína, buchas de maconha, duas porções de maconha, dois celulares e também uma roupa escura, como a que tinha sido descrita por M. A. L. S..

Foi dada voz de prisão a G. H. S., que negou ter participado da tentatia de homicídio. Mas, como é norma, ao prender um suspeito depois de uma perseguição, ele foi levado ao hospital.

Tão logo chegaram à enfermaria, M. A. L. S. reconheceu o homem e disse que ele era o piloto da motocicleta que o interceptou e de onde desceu o homem que atirou nele. O homem foi levado para a Delegacia de Plantão de Governador Valadares.