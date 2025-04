BH terá quarta-feira de tempo instável; veja a previsão

Belo Horizonte amanheceu com friozinho nesta quarta-feira (23). De acordo com a previsão meteorológica, há possibilidade de chuva. Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada

.

A capital registrou a temperatura mínima de 15,6°C e a máxima pode chegar a 25°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde.

Minas Gerais

Ao contrario da capital, o Norte de Minas pode registrar até 34ºC nesta quarta. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura fica estável sobre as outras regiões. Em relação às chuvas, o transporte de umidade que chega do mar em direção ao continente deixa o céu com muitas

nuvens e chuva localizada em toda a faixa leste do estado. A previsão é de sol entre nuvens nas outras regiões.



Segundo o Inmet, o dia será de céu nublado com chuva isolada na Zona da Mata, Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. Nas regiões Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Metropolitana, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. Nas demais regiões, a previsão é de céu parcialmente nublado.