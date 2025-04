Tempo em BH: capital registra menor temperatura do ano nesta terça

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A cidade de Belo Horizonte amanheceu gelada nesta terça-feira (8) e, pelo segundo dia consecutivo, registrou a temperatura mais baixa de 2025, com 14,1°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ontem a capital registrou 14,6°C, a segunda menor do ano.

A mínima foi registrada na Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH, às 5h. A sensação térmica, no mesmo local e horário, foi de 0,2ºC. A baixa temperatura também foi sentida na Estação Pampulha, na Região de mesmo nome, às 6h. No entanto, a sensação térmica na Pampulha foi de 16,8ºC no mesmo horário.

A previsão é que as temperaturas aumentem ao longo do dia, com previsão de 28°C. Segundo a Defesa Civil Municipal, o dia será de céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 45%, à tarde.

Minas

Conforme a previsão do Inmet, o cenário é parecido na maior parte de Minas Gerais, onde o tempo fica estável. O dia amanhece com temperaturas amenas em grande parte do estado devido a atuação da fraca massa de ar frio que atua em Minas desde domingo.

Há baixa possibilidade de chuva isolada na região do Jequitinhonha, por influência de instabilidades que atuam entre o norte do Espírito Santo e o Sul da Bahia. No Triângulo, há possibilidade de chuva isolada, por influência de instabilidades que atuam em Goiás.

Segundo a previsão, o dia será céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Triângulo, Alto Paranaíba. Já nas regiões Noroeste, Norte, Central, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata o dia será de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado