Tempo em BH: capital registra sensação térmica negativa nesta segunda

Belo Horizonte amanheceu gelada nesta segunda-feira (7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital registrou a menor temperatura do ano pela manhã, com 14,6ºC, além de sensação térmica negativa nesta madrugada.

Segundo o Inmet, a menor temperatura foi registrada entre 5h e 6h desta segunda e a sensação térmica chegou a -2ºC às 3h, na Estação Cercadinho, na Região Oeste de BH. Às 6h, a estação registrou sensação de -0,2ºC.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 27ºC com umidade relativa do ar mínima em torno de 60%, à tarde.

No restante de Minas Gerais, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, conforme a previsão do Inmet. Nas demais regiões, o dia será de céu parcialmente nublado.

Frente fria

Uma frente fria avançou no litoral do Sudeste brasileiro no sábado (5), trazendo chuva e queda nas temperaturas, especialmente nas regiões Central, Sul e Oeste de Minas Gerais. No entanto, o declínio mais significativo nos termômetros ocorre no início desta semana, com a chegada de uma massa de ar frio na retaguarda da frente fria.

Diante dessa virada climática, especialistas alertam para possíveis transtornos, como alagamentos e rajadas de vento mais intensas. A recomendação é que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e esteja preparada para dias mais frios e chuvosos.

De acordo com o órgão nacional, o mês de abril corresponde a transição entre a estação chuvosa e a estação seca. No decorrer do mês, as chuvas se tornam cada vez mais escassas em todo o estado. Outra característica é a maior variação das temperaturas ao longo do dia, com aumento da amplitude térmica diurna.