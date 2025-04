Chuva intensa pode atingir cidades de Minas até segunda

Trinta e sete cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa neste domingo (6). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações podem chegar a 50 milímetros (mm) por dia com ventos de até 60 km/h.

Segundo o órgão nacional, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos e é válido até as 10h desta segunda-feira (7/4).

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não é recomendado estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Lista de cidades sob alerta

Aimorés

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Ataléia

Bertópolis

Caiana

Carlos Chagas

Central de Minas

Conselheiro Pena

Crisólita

Cuparaque

Durandé

Espera Feliz

Faria Lemos

Goiabeira

Itabirinha

Itueta

Lajinha

Machacalis

Manhumirim

Mantena

Martins Soares

Mendes Pimentel

Mutum

Nanuque

Nova Belém

Palmópolis

Resplendor

Rio do Prado

Santa Helena de Minas

Santa Rita do Itueto

Santo Antônio do Jacinto

São Geraldo do Baixio

São João do Manteninha

Serra dos Aimorés

Tombos

Umburatiba