Corpo de jovem é encontrado com tiros no rosto na Grande BH

O corpo de um jovem, de 18 anos, foi encontrado com várias perfurações de arma de fogo no rosto, na Avenida Antônio Souza Glória, no Bairro Belvedere, em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (6/4).

De acordo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), durante patrulhamento no Bairro Veneza, os militares do 40º batalhão foram informados sobre um corpo caído em uma estrada de terra.

Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o corpo do homem amarrado e apresentando várias perfurações no rosto, a ponto de não ser possível identificar quantos tiros o jovem tomou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a PM, a perícia da Polícia Civil foi acionada e retirou o corpo, mas ainda não se sabe as causas do crime.