PM encontra cachorro morto e enforcado dentro de caminhonete em MG

Um cachorro foi encontrado morto pela Polícia Militar, enforcado com uma corrente presa a uma caminhonete, no município de Nova Resende, no Sul de Minas Gerais, na última quinta-feira (3/4). O veículo estava estacionado na rua, em frente ao fórum da cidade.

Ao chegar ao local, após o recebimento de uma denúncia, a PM constatou a presença de dois cães: um, vivo, na carroceria da caminhonete, e o outro, do lado de fora, suspenso por uma corrente presa ao pescoço. O caso gerou comoção no município.

A polícia também verificou que não havia água nem comida para os animais. O condutor e proprietário do veículo chegou ao local em aparente estado de embriaguez e não conseguiu responder às perguntas feitas pelos militares.

Uma testemunha relatou aos policiais que um dos cachorros conseguiu passar pelas grades que cercavam a carroceria da caminhonete e, ao pular, enforcou-se com a corrente presa ao pescoço. O tutor foi liberado.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio da Promotoria de Justiça de Nova Resende, instaurou nesta sexta-feira (4/4) um procedimento para investigar a morte, possivelmente causada por asfixia.

