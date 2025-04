Conheça o pescador mineiro 13 vezes recordista de pesca esportiva

O pescador mirim Henrique Bittar, de 14 anos, já acumula vários feitos em sua curta carreira como pescador esportivo. Ele já foi 13 vezes recordista brasileiro, campeão em três torneios e, atualmente, é embaixador da "Pesca e Companhia Trade Show", considerada a maior feira de pesca e esportes outdoor da América Latina.

Natural de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o jovem, que começou a pescar com apenas dois anos e meio, já acumula quase 50 mil seguidores no Instagram.

Essa paixão começou com o bisavô do garoto e foi sendo repassada de geração em geração até chegar a Henrique, que começou a carreira na pesca esportiva ainda criança.

Há cerca de um mês, ele bateu o seu 13° recorde após capturar um peixe da espécie cachara do prata, de exatos 64 cm. Essa pesca ocorreu em 1º de março desse ano no Rio São Lourenço, no estado do Mato Grosso (MT).

No instagram do mineiro, intitulado Recordes BGFA, estão relacionados em detalhes todos os outros 12 recordes brasileiros dele.

A BGFA é uma entidade privada brasileira que homologa recordes dos maiores peixes do Brasil. Ela é reconhecida pela International Game Fish Association (IGFA), que é o órgão máximo que avalia os grandes feitos mundiais de pesca esportiva.

Além dos 13 recordes brasileiros, Bittar já foi campeão de Torneio de Pesca Jockey Clube de Uberaba, em 2014; campeão do Torneio de Pesca Infantil Unipesca, em 2021, em Uberlândia, a cerca de 100 km de Uberaba; vice-campeão do Torneio de Pesca Infantil de Tupaciguara, em 2024 e campeão do torneio arremesso de precisão da Pesca e companhia Trade show, também em 2024, mas na cidade de São Paulo.

O próximo torneio do pescador esportista será realizado em junho no Rio Araguaia – na região da Ilha do Bananal. O mineiro vai tentar quebrar os recordes de Piraíba (que, inclusive, ele já tem um) e da Pirarara. A piraíba é o maior bagre das américas, tendo exemplares que chegam a 2,2 metros.

Em julho, Bittar vai ao Mato Grosso disputar a primeira edição da Copa do Mundo SMN FISHING.

Palestrante

O jovem pescador esportivo também atua como palestrante. O tema de sua palestra é: perpetuação do mercado da pesca através das crianças. No mês passado, ele se apresentou em São Paulo no evento Pesca e Companhia Trade Show.

Expectativas

"Espero que a Pesca Esportiva se perpetue por muitos e muitos anos e que essa nova geração de pescadores venha de forma mais consciente, evitando a matança desenfreada de várias espécies", diz Bittar. Ele também espera poder ver a mudança de comportamento do homem em relação ao meio ambiente.





Questionado se pretende se formar em um curso superior, ele afirma que gosta de Medicina e Biologia. "Estão no meu radar para o futuro".

Mais mulheres e crianças

Segundo Bittar, a pesca esportiva vem se desenvolvendo no Brasil nos últimos anos. "Cada vez mais mulheres e crianças estão pescando, estão consumindo em um nicho que era totalmente voltado para homens".





Evoluções

O jovem tem notado que vários segmentos relacionados à pesca esportiva têm procurado evoluir. "A gente vê um aquecimento de mercados, desde os vendedores de iscas, casas de pesca, indústria naval e rede hoteleira de pousadas de pesca. Com a questão do pesque e solte, todo esse mercado vem a cada dia aumentando, fomentando a criação de empregos e gerando renda para as localidades onde o esporte vem se consolidando", destaca.

Sobre os desafios da pesca esportiva no Brasil, o jovem acredita que seria interessante um apoio maior do poder público. "Principalmente na fiscalização da retirada indevida dos peixes nos rios do país", conclui.



O comerciante Leonardo Bittar, pai de Henrique, conta que o desenvolvimento do filho na pesca esportiva aconteceu de forma muito rápida e natural. "Ele começou pescando em pesqueiros e, conforme foi crescendo, comecei a levá-lo para pescar de forma embarcada em rios. Hoje é formador de opinião e referência para as novas gerações", complementou.