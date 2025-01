Homem bate recorde mundial de maior tempo vivendo debaixo d’água

O engenheiro aeroespacial alemão Rüdiger Koch, de 59 anos, marcou um novo recorde mundial de maior tempo vivido debaixo d'água sem sofrer com os efeitos da despressurização.

Ele passou 120 dias submerso dentro de uma cápsula no Mar do Caribe a 11 metros da superfície - cerca de 15 minutos de barco da costa norte do Panamá -, superando o recorde anterior de 100 dias, registrado pelo americano Joseph Dituri. O feito foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records no último final de semana.

Em entrevista à AFP, o engenheiro confessa: “Foi uma grande aventura e, agora que acabou, há quase um sentimento de arrependimento de já ter saído de lá. Gostei muito do meu tempo na cápsula (...) É lindo quando as coisas se acalmam, escurece e o mar está brilhando. É impossível descrever, você tem que vivenciar isso por si mesmo”.

E finaliza a entrevista dizendo que, a partir de sua experiência, espera que a percepção das pessoas sobre os locais em que o ser humano pode ocupar seja alterada. “O que estamos tentando fazer aqui é provar que os mares são, na verdade, um ambiente viável para a expansão humana”, conclui.



Morando no fundo do mar

A cápsula habitada por Koch possui uma área de aproximadamente 30 m² e era equipada com uma cama, um banheiro, uma televisão, um computador com acesso à internet e até uma bicicleta ergométrica. A eletricidade era fornecida por painéis solares e por um gerador reserva.

O espaço era conectado à superfície por meio de um tubo, contendo uma estreita escada em espiral, que possibilita o envio de alimentos e visitas, incluindo inspeções médicas.

Além disso, quatro câmeras instaladas no cômodo eram responsáveis por monitorar o engenheiro durante as 24 horas do dia. Mais do que servir para provar sua permanência na cápsula de forma ininterrupta e gravar sua estadia - as imagens foram guardadas em um HD -, o equipamento auxiliava sua equipe a monitorar seu estado de saúde física e mental.

