Alerta para temporais em BH

Minas Gerais está em alerta para chuva intensa durante todo o primeiro final de semana de abril. De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), áreas de instabilidades atmosféricas vão ganhar força e provocar chuvas intensas, especialmente no Centro-Sul e Sudeste do estado, inclusive na Grande BH. A Defesa Civil da capital emitiu alerta para temporais que podem ultrapassar os 110 milímetros até a próxima segunda-feira (7/4).



As cidades de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e Pouso Alegre, no Sul de Minas, estão em alerta moderado do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) devido à previsão de chuva que pode causar inundações pontuais em córregos urbanos, enxurradas e alagamentos temporários de áreas rebaixadas.



No extremo leste do Sul de Minas, na metade leste do Campo das Vertentes, em boa parte da Zona da Mata e no sul do Vale do Rio Doce, a previsão é de acumulado de chuva acima de 80 milímetros.

Asteroide que ameaçava a Terra pode colidir com a Lua



Já em boa parte do Sul de Minas, no oeste do Campo das Vertentes, no leste do Oeste Mineiro, na metade sul da Grande BH e na área central do Vale do Rio Doce, são esperados acumulados entre 50 e 80. Na capital mineira, a média climatológica de chuva para todo o mês de abril é de 82 milímetros.



A Defesa Civil Municipal informou que a capital pode registrar chuvas de intensidade moderada a forte, com possibilidade de raios e rajadas de vento. Para hoje estão previstos 70 mm. O órgão informa que faz o monitoramento contínuo das condições climáticas e, caso necessário, vai emitir alertas e orientações à população.

Jovens líderes climáticos de 38 países se reúnem em BH para a Cúpula 2025



Volumes de chuva entre 20 e 50 milímetros estão previstos para o Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, sul do Norte de Minas, Central Mineira, norte da Grande BH e sul do Vale do Jequitinhonha. Nas demais regiões, a previsão é de chuva de até 20 milímetros, sendo que o extremo Norte e o Nordeste devem registrar os menores volumes pluviométricos.

Eclipse solar parcial visível no Hemisfério Norte no sábado



Avanço da frente fria



O meteorologista Lizandro Gemiaki explicou que a chuva é consequência do avanço de uma frente fria pelo país. “No geral, vai ficar bem chuvoso e nublado ao longo do final de semana, principalmente, e a temperatura máxima deve cair por volta de uns cinco graus na metade sul do estado, incluindo o Triângulo Mineiro, Região Central, Metropolitana, Zona da Mata e Campo das Vertentes. Há previsão de chuva forte principalmente na Zona da Mata.”

40 mm

foi o volume previsto para ontem, na capital

70 mm

é o esperado para hoje

5 mm

demonstra a provável mudança de cenário,

no domingo

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte



Gemiaki ainda explicou que, depois da frente fria do final de semana, o sistema de alta pressão deve atuar e a tendência é de que o volume de chuva diminua até a entrada da estação seca. “Apenas em episódios de avanço de frentes frias que devem provocar chuvas relativamente rápidas em abril. Ele é um mês de transição para a estação seca, então, mais para o final do mês, já deve estar estabelecida a estação seca.”



Além de Minas, cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo estão em alerta. A previsão de temporal nos estados da região Sudeste do Brasil fez com que autoridades e especialistas se reunissem para articular ações de preparação e preservação.



As previsões indicam volumes significativos de chuva, que podem ultrapassar 100 mm em 24 horas, além de ventos fortes de até 100 km/h em várias áreas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Em São Paulo, o acumulado pode chegar ao dobro da média histórica para abril nos próximos dias.



Segurança da população

Diante das condições meteorológicas e do risco de eventos adversos, a Defesa Civil de Minas Gerais reforçou seu compromisso com a segurança da população.



“A Defesa Civil de Minas Gerais conta com equipes de prontidão 24 horas e um comitê integrado sempre a postos para coordenar as ações necessárias. O monitoramento das condições meteorológicas e hidrológicas é feito de forma contínua pelo Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec) e pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), garantindo respostas rápidas e eficazes”, afirma o coordenador-adjunto da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), tenente-coronel Wenderson Duarte Marcelino.



Extremo leste do Sul de Minas, metade leste do Campo das Vertentes, em boa parte da Zona da Mata e no sul do Vale do Rio Doce: acima de 80 milímetros;



A fonte é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Em caso de emergências, ligue 190 PMMG, 193 Bombeiros ou 199 Defesa Civil.

Orientações em caso de chuva forte

Não tente atravessar enxurradas;



Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;



Não estacione veículos debaixo de árvores devido ao risco de raios e quedas;



Se você estiver ao ar livre e perceber raios, busque abrigo em um local seguro, longe de áreas abertas e árvores;



Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia da área afetada o mais rápido possível;



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos;



Não utilize aparelhos conectados às fiações telefônica e elétrica.