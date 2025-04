Asteroide que ameaçava a Terra pode colidir com a Lua

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O asteroide 2024 YR4, que tinha chances de colidir com a Terra em 2032, não vai mais atingir o planeta, de acordo com a NASA, a agência espacial dos Estados Unidos. No entanto, o “assassino de cidades” – como foi apelidado – pode causar impacto na Lua.

Em comunicado emitido pela NASA, o 2024 YR4, detectado pela primeira vez em dezembro de 2024, tinha 3% de chance de atingir a Terra. Mas agora a probabilidade é quase zero. No início de 2025, o astrônomo Andrew Rivkin conduziu uma observação de cinco horas da rocha espacial e descobriu que ela pode causar impacto na Lua, em 22 de dezembro de 2032.

Com o tamanho de um campo de futebol, o asteroide tem 3,8% de chances de acertar o satélite natural da Terra – antes a probabilidade era de 1,7%. O estudo levou em conta os dados coletados usando o Telescópio Espacial James Webb. Embora ainda haja uma chance de 96,2% de o asteroide não atingir o satélite, mesmo que a colisão ocorra, não haveria uma alteração na órbita da lua.

Apesar do baixo risco de impacto com a Terra (2,3%), astrônomos seguem monitorando atentamente o asteroide denominado 2024 YR4. - Divulgação / NASA Para isso, os cientistas usam ferramentas como o Telescópio Espacial James Webb, o mais potente já enviado ao espaço. Segundo a NASA, a probabilidade de colisão é de 1 em 43. A agência mantém o alerta, classificando o asteroide como nível "3" na Escala de Risco de Turim. FOTO: Overlay Stock photos by Vecteezy Estima-se que o asteroide tenha entre 40 e 90 metros de largura, comparável ao tamanho de um grande edifício, segundo o Dr. Paul Chodas, do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da NASA. FOTO: By Sinucep / Wikimedia Commons Embora seu tamanho seja significativamente menor que o do asteroide que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos, o 2024 YR4 ainda pode causar destruição em grande escala se colidir com a Terra. FOTO: Asteroid Stock photos by Vecteezy Os asteroides conhecidos como "destruidores de planetas" têm pelo menos 1 km de diâmetro — o que causou a extinção dos dinossauros tinha 10 km! FOTO: Meteorite Stock photos by Vecteezy Já é sabido que os cientistas têm pouco tempo para estudar o 2024 YR4, pois ele desaparecerá de vista em abril. Se isso acontecer, ele permanecerá na lista de riscos até reaparecer em junho de 2028. FOTO: By Michael Seeley / Wikimedia Commons O asteroide foi detectado em 27/12/24, pelo telescópio Atlas, que fica localizado no Rio Hurtado, no Chile. FOTO: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/C. Corco Desde então, diversos telescópios ao redor do mundo têm acompanhado o 2024 YR4. Patrick Hendry/Unsplash Como os cientistas se baseiam na luz refletida na sua superfície para definir seu tamanho, desde que foi descoberto essa estimativa foi se alterando. FOTO: By ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA O engenheiro da NASA, David Rankin, sugeriu um "corredor da morte" com possíveis áreas de impacto que incluiria partes da América do Sul, Sul da Ásia, Mar Arábico e Norte da África. FOTO: Reprodução Países como Índia, Venezuela, Paquistão, Equador, Bangladesh, Etiópia, Colômbia, Sudão e Nigéria estariam em risco, dependendo da rotação da Terra no momento do impacto. Javier Miranda Unsplash Caso o impacto seja confirmado, os especialistas consideram três métodos para desviar o asteroide: o uso de uma bomba nuclear, lasers solares ou impactadores cinéticos. FOTO: By The wub / Wikimedia Commons Seu impacto poderia causar danos em uma área de 2.150 km², comparável ao evento de Tunguska em 1908, que devastou boa parte de uma floresta na Sibéria. By Denys / Wikimedia Commons A colisão do asteroide com a Terra já tem até uma data prevista: 22 de dezembro de 2032. Saiba mais sobre asteroides! Asteroid Stock photos by Vecteezy Ao contrário do que muita gente pensa, asteroide e meteoro não são a mesma coisa, embora estejam relacionados. Frantisek Krejci por Pixabay Quando um meteoroide (pedaço de asteroide) entra na atmosfera da Terra e se queima devido ao atrito com o ar, ele produz um rastro de luz brilhante no céu, conhecido como meteoro (ou popularmente como "estrela cadente"). Samuel PASTEUR-FOSSE/Unplash Asteroides são corpos rochosos e metálicos que orbitam o Sol, principalmente no Cinturão de Asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Eles são considerados remanescentes da formação do Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos, e são compostos principalmente de rochas, metais e, em alguns casos, materiais voláteis. Seu tamanho varia desde pequenas pedras, com poucos metros de diâmetro, até corpos maiores, como Ceres, que tem cerca de 940 km de diâmetro e é classificado como um planeta anão. Diferentemente dos planetas, os asteroides não possuem uma forma esférica definida devido à sua baixa gravidade. Acredita-se que os asteroides não tenham se aglutinado para formar um planeta devido à influência gravitacional de Júpiter, que afetou sua formação. NASA Domínio Público Asteroides podem oferecer pistas valiosas sobre a composição e a história do Sistema Solar. FOTO: By Kevin M. Gill / Wikimedia Commons Missões espaciais, como a Hayabusa (Japão) e a OSIRIS-REx (NASA), foram enviadas para coletar amostras de asteroides e trazê-las à Terra para análise. FOTO: Divulgação / NASA Além disso, há interesse em explorar asteroides para mineração espacial, já que alguns contêm metais preciosos e recursos que poderiam ser úteis no futuro. FOTO: By Steve Jurvetson / Wikimedia Commons Voltar Próximo

O novo estudo ainda mostrou que os relatórios anteriores também estavam errados sobre o tamanho do asteroide. Antes, se acreditava que ele teria um diâmetro entre 40 e 90 metros, mas o estudo de Rivki apontou que são 60 metros.

Agora que o asteroide vai passar longe da Terra, os astrônomos vão se debruçar na possibilidade de ele colidir com a Lua, torcendo para poder estudar a cratera que o impacto criaria. "Parte da nossa motivação para continuar observando este asteroide especificamente é descobrir se esse número vai aumentar ou também vai para zero. Mas uma chance de 2% de atingir significa uma chance de 98% de não atingir. Se você estivesse em um cassino, seria louco de fazer essa aposta”, explicou o cientista ao NY Post.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma nova rodada de estudos será feita em maio. Para isso, os astrônomos vão usar novamente o telescópio Webb, que pode rastrear e manter dados de objetos distantes e tênues.