Mineiro de 8 anos descobre possível asteroide e é reconhecido pela Nasa

Nicolas Dumont, de 8 anos, recebeu um certificado emitido pela agência espacial americana, a Nasa (foto: Arquivo Pessoal)

Sequência de imagens mostra movimentação do "p21tmvg", possível asteroide descoberto por Nicolas (foto: Divulgação)

Um mineiro de apenas 8 anos foi reconhecido pela Nasa por descobrir um possível asteroide no sistema solar. Apesar da história deser semelhante à do filme, não há indícios de que o corpo celeste possa ameaçar a vida na Terra.Nicolas mora em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e é filho do astrônomo amador, Gilberto Dumont, diretor do observatório da cidade.O prodígio na astronomia observava imagens capturadas pelos telescópios do International Astronomical Search Collaboration (IASC/NASA Partner) quando percebeu a movimentação de um astro que foi classificado preliminarmente como asteroide.