James Webb: quem é o militar que dá nome ao telescópio espacial

James Edwin Webb nasceu em 1906, na pequena cidade de Tally Ho, no Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos (foto: Arquivo pessoal) Nesta segunda-feira (11/7) e terça-feira (12/7), foram liberadas as primeiras imagens do telescópio espacial James Webb, mais poderoso da história da astronomia, 100 vez mais potente do que o antecessor, o Hubble. Com ele, a humanidade poderá entender o espaço em profundidade, como nunca antes visto.









O dispositivo de tamanha importância para a ciência, no entanto, leva o nome de um homem que não era nem cientista, nem engenheiro, mas que é descrito pela agência espacial norte-americana, a Nasa, como a pessoa que "fez mais pela ciência do que qualquer outro funcionário" do governo dos Estados Unidos.









James Edwin Webb nasceu em 1906, na pequena cidade de Tally Ho, no Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Formou-se com bacharelado em Artes e Educação, em 1928. Serviu as Forças Armadas de 1930 a 1932 no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos.





Em 1932, James Webb ingressou na carreira pública como membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos (equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil). Em 1936 formou-se Juris Doctor pela The George Washington University Law School e ingressou na ordem dos advogados do Distrito de Columbia.





Em 1944, voltou para o Corpo de Fuzileiros Navais como comandante no 28º Grupo de Controle Aéreo, onde atuou durante a Segunda Guerra Mundial. Após o fim da guerra, retornou para Washington e trabalhou no Escritório de Administração e Orçamento.





De 1949 a 1952, foi subsecretário no Departamento de Estado no governo de Harry S. Truman. Em fevereiro de 1961 foi convidado pelo presidente John F. Kennedy para assumir o cargo mais importante da agência espacial dos EUA: administrador da Nasa, em meio à corrida espacial contra os russos.









James Webb permaneceu no cargo durante quase toda a década de 1960, à frente do programa Apollo, que concretizou a viagem do homem à Lua. Ele defendia o equilíbrio entre os voos espaciais tripulados e a atividade científica, porque isso fortaleceria o ensino universitário e a indústria aeroespacial americana.





Segundo o site da Nasa, durante o comando de Webb, a agência investiu no desenvolvimento de espaçonaves robóticas para exploração do ambiente lunar antes da chegada dos astronautas, e enviou sondas para planetas como Marte e Vênus.





Em julho de 1969, James Webb se aposentou. Na época a Nasa já havia lançado mais de 75 missões espaciais para estudar estrelas, como o Sol, e a atmosfera da Terra.





Apesar do histórico de conquistas no setor aeroespacial, James Webb também traz em seu currículo algumas acusações de contribuição à descriminação à comunidade LGBTQIA+.









Em uma coluna publicada na revista científica Scientific American em março de 2021, um grupo de astrônomos protestou a escolha do nome do telescópio espacial.





"Honra-se (com a homenagem) um homem que aceitou as políticas homofóbicas do governo nas décadas de 1950 e 1960", escreveram os autores do texto, fazendo referência ao cargo de Webb como subsecretário do Departamento de Estado e como diretor da Nasa.





Para os cientistas, a homenagem seria a "antítese do sonho e da sensação que liberdade" que inspiram a exploração profunda do tempo e espaço.





"É lamentável, portanto, que o plano atual da Nasa seja lançar ao espaço esse incrível instrumento que leva o nome de um homem cujo legado é, na melhor das hipóteses, complicado e, na pior das hipóteses, reflete cumplicidade na discriminação homofóbica no governo federal", defenderam os cientístas.









Após investigação, a agência espacial afirmou não ter localizado evidências que justificasse a reversão da homenagem a James Webb.