Duzentos jovens líderes climáticos de 38 países se reunirão em Belo Horizonte, de 2 a 5 de abril, para a Cúpula Global da Juventude pelo Clima 2025, um dos eventos mais importantes da juventude na preparação para a COP30. Outros 300 participantes acompanharão virtualmente as discussões, que visam fortalecer a liderança jovem e impulsionar ações concretas contra a crise climática.

A programação inclui palestras, workshops e visitas a espaços de referência ambiental, como o Inhotim e o Parque Municipal de Belo Horizonte. O evento reunirá representantes do setor público, acadêmico e empresarial, como o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões de Almeida, o CEO da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, e o ex-cientista da Nasa Peter Fiekowsky. Jovens ativistas climáticos também compartilharão suas perspectivas sobre o futuro do planeta.

Declaração Global da Juventude pelo Clima





Uma das principais metas da cúpula será a elaboração da Declaração da Juventude pelo Clima de Belo Horizonte, um documento colaborativo que reunirá as contribuições dos participantes para as negociações climáticas da COP30, prevista para novembro, em Belém (PA).

Além disso, dez jovens serão reconhecidos como campeões do clima, recebendo US$ 1.000 cada para implementar projetos de impacto ambiental em comunidades vulneráveis. O evento é organizado pelo Global Youth Leadership Center (GYLC) e tem como missão preparar jovens para enfrentar os desafios climáticos com soluções inovadoras e liderar mudanças em suas comunidades.





“Essa cúpula representa uma oportunidade crítica para que as vozes dos jovens moldem a agenda climática global antes da COP30”, afirma Ejaj Ahmad, CEO do GYLC. “A crise climática afeta desproporcionalmente as comunidades do Sul Global, e é essencial que os jovens dessas regiões liderem a conversa sobre soluções.”

Confira a programação

2 de abril

- 13h – Cadastro

- 15h – Abertura oficial

- 17h – Painel sobre restauração climática





3 de abril

- 9h – Masterclasses de liderança

- 14h – Parcerias para ação climática

- 16h40 – Desenvolvimento de planos de ação





4 de abril

- 7h30 – Visita ao Inhotim

- 17h30 – Visita ao Parque Municipal de Belo Horizonte

5 de abril

- 9h – Workshop sobre a Declaração da Juventude pelo Clima

- 12h – Sessão de encerramento