UFMG reabre Terraço Astronômico do Espaço do Conhecimento no sábado (5/4)

Após uma pausa desde novembro de 2024 devido às condições climáticas instáveis, o Terraço Astronômico do Espaço do Conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - localizado na Praça da Liberdade, Região Centro-Sul de Belo Horizonte – retoma suas atividades neste fim de semana, nos dias 5 e 6 de abril, com observações noturnas aos sábados e solares aos domingos.

Se o clima permitir, o público do primeiro sábado de observação de 2025 poderá admirar a Lua em sua fase crescente, a Nebulosa de Órion e o aglomerado estelar NGC 4755, também conhecido como Caixinha de Joias, localizado na constelação do Cruzeiro do Sul. A experiência será enriquecida pelo uso de telescópios e pelo acompanhamento de especialistas do Núcleo de Astronomia do museu.

De acordo com Filipe Andrade, doutor em física e assistente de astronomia do museu, a observação por meio dos telescópios oferece novas perspectivas sobre o céu. “Apesar de ser possível observar alguns astros a olho nu, o uso do telescópio amplia consideravelmente o número de objetos e os detalhes visíveis”, explica. "Além disso, mesmo com a poluição luminosa, é possível ter uma boa experiência de observação em Belo Horizonte."

Como participar?

As atividades, que são gratuitas, são abertas ao público a partir de 6 anos de idade. Para participar, é necessário retirar ingressos online, disponíveis no site do Espaço do Conhecimento UFMG. As observações noturnas acontecem aos sábados, das 19h às 20h45, com distribuição de bilhetes a partir das 17h30.

As observações solares ocorrem aos domingos, das 11h às 12h30, com retirada de bilhetes a partir das 10h. Cada sessão tem a duração de 15 minutos e comporta grupos de 15 pessoas.

Vale ressaltar que as atividades estão sujeitas às condições meteorológicas e podem ser canceladas em caso de nebulosidade intensa ou chuvas.





Serviço

Local:Espaço do Conhecimento UFMG – Praça da Liberdade, 700, Funcionários

Datas: A partir de 5 de abril

Ingressos:Disponíveis no site do Espaço do Conhecimento UFMG

Horários:

Observação Noturna: Sábados, das 19h às 20h45 (105 vagas)

Observação Solar: Domingos, das 11h às 12h30 (90 vagas)





*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck