Avenidas e vila de Contagem, na Grande BH, registram alagamentos

As fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (31/3) causaram alagamentos em Contagem. Ao menos três avenidas da cidade - Francisco Firmo de Matos, David Sarnoff e Cinco - foram tomadas pela água.



Moradores da Vila Samag, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, registraram em vídeo o momento em que um alagamento se formou na Av. Cinco. A chuva rapidamente provocou uma enchente, que além de bloquear a via, invadiu imóveis. Quando o nível da água baixou, deixou muito lixo, lama de destruição nos locais atingidos. Veja as fotos:

Alagamento resultou em diversos prejuízos para os moradores Marcos Vieira/EM/D.A.Press Asfalto da Avenida Francisco Firmo de Matos foi arrancado pela força da água Marcos Vieira/EM/D.A.Press Alagamentos causam prejuízos tanto para a população quanto para o poder público Marcos Vieira/EM/D.A.Press Ruas ficaram cobertas de lixo e lama depois que a água baixou Marcos Vieira/EM/D.A.Press Morador da Vila Samag lava a própria casa após enchente Marcos Vieira/EM/D.A.Press Moradores da Vila Samag sofrem constantemente com as chuvas Marcos Vieira/EM/D.A.Press Quando a água baixou, deixou rastro de lama nos locais atingidos Marcos Vieira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

"Hoje, infelizmente, nós passamos por essa situação novamente", lamenta Washington Barretos, líder comunitário da Vila Samag. Ele explica que as casas da comunidade foram construídas sobre uma galeria, e que os alagamentos têm se tornado cada vez mais violentos.

O líder comunitário explica que a comunidade solicita há anos uma desapropriação das residências com o poder público, mas nada foi feito até o momento. "Vão esperar acontecer como aconteceu na Vila Barraginha, 30 anos atrás?", questiona. "A gente quer um lugar para morar, ou indenizações, ou apartamentos", conclui.



Caminhão do Corpo de Bombeiros ficou atolado Reprodução

Também na Vila Samag, um caminhão do Corpo Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ficou atolado na lama enquanto circulava pela região no momento do temporal. Uma das rodas do veículo ficou presa em um buraco, imobilizando-o.

Recomendações da Defesa Civil durante a chuva

Com o cenário de alerta, a Defesa Civil reforça recomendações para a população evitar áreas com risco de alagamento e manter distância de árvores para prevenir acidentes com quedas ou descargas elétricas e priorizar a segurança.





Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia