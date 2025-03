MG: tamanduá grávida é atropelada e sofre aborto

Uma tamanduá-bandeira, de cerca de 1,60 metro e 30 quilos, está internada em estado grave no Hospital Veterinário da Uniube (HVU), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, desde o início da semana passada. Ela foi localizada inconsciente, com fratura grave na pelve, após ser atropelada em estrada da zona rural, na última terça-feira (25/3). O animal recebeu o nome de Clarice depois de decisão conjunta da equipe da hospital.

A tamanduá estava grávida de quatro meses no momento em que foi atropelada e, neste domingo (30/3), segundo a médica-veterinária responsável pelo setor de silvestres do HVU, Lara Bizinoto, sofreu um aborto. "O filhote dela não estava 100% formado e foi a óbito", complementou.

Com relação ao estado de saúde da tamanduá, Bizinoto explicou que ainda inspira muitos cuidados e que não há uma previsão de recuperação.

"A gente imaginava que seria uma evolução mais rápida, mas está uma evolução bem lenta, e a gente está continuando com a terapia. Ela não está andando ainda, porém está mais ativa do que estava antes. Agora, ela está conseguindo virar de um lado para outro. Precisamos aguardar a evolução dela nos próximos dias para falar sobre uma previsão de recuperação", informou.

Segundo informações divulgadas pelo médico-veterinário e diretor clínico do HVU, Cláudio Yudi, a tamanduá está sendo monitorada por médicos-veterinários, bolsistas e alunos do curso de medicina veterinária da Universidade do Agro, ligada à Uniube.

"Ela chegou inconsciente e, quando acordou, permaneceu apática e sem movimentos. Ela está em uma situação delicada, e não podemos fazer a cirurgia devido à gravidade. Por isso, o ideal é que fique de repouso", considerou.