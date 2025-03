Vídeo: adolescente foge da PM e bate carro durante perseguição em Minas

A perseguição a um adolescente dirigindo um carro acabou com três pessoas feridas, nesse domingo (30/3), em Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba. O jovem de 17 anos bateu em outro veículo e capotou o próprio carro. Uma câmara de segurança flagrou o momento da colisão.



As imagens mostram o fim da perseguição, quando o adolescente não respeita uma parada obrigatória no cruzamento da avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves com a rua Governador Valadares, e bate em um automóvel que passava ao mesmo tempo.



O veículo do jovem capota e para. Nele estavam o motorista e mais duas pessoas. Ele ainda carregava uma moto na caçamba da picape que dirigia.



A ocorrência começou quando policiais suspeitaram do fato do automóvel estar com uma das placas levantada. Na tentativa de abordagem, o jovem desobedeceu a ordem de parada e iniciou a fuga.



Durante a perseguição, o motorista avançou sinais de pare e dirigiu na contramão em diversas vias, incluindo uma rua com sinalização de sentido proibido. Ele só parou com a batida, na direção do Centro da cidade.



Os três feridos foram socorridos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carmo do Paranaíba. O motorista do outro veículo envolvido não se feriu.

O veículo que iniciou a fuga foi apreendido por infração de trânsito e a motocicleta que estava sendo transportada foi removida por não haver responsável presente no local.